Torino doppio colpo in difesa | ufficiale Maripan scambio ‘2×1’ in Serie A

(Di martedì 27 agosto 2024) Ultimi giorni di calciomercato adatti a puntellare la rosa per il. Il club granata, rinfrancato dall’ottimo esordio inA con 4 punti raccolti contro Milan e Atalanta, ha messo a segno due acquisti importanti per migliorare il pacchetto difensivo. Il primo nome è quello di Guillermo, centrale cileno classe 1994 che arriva dal Monaco portando esperienza e solidità a un reparto orfano di Buongiorno e Ricardo Rodriguez. Il secondo nome è quello di Walukiewicz, centrale prelevato dall’Empoli nel corso di uno“2×1”: il difensore polacco vestirà la maglia granata, percorso inverso per Sazonov e Pellegri che si trasferiranno in Toscana. L'articoloininA CalcioWeb.