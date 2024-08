Tom Welling aggiorna sul revival animato e il problema più grande con il cameo di CRISIS

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 27 agosto 2024) Tomsule ilpiùcon ildiSono diversi anni che si parla della continuazione di Smallville come serie animata e, nel momento in cui scriviamo, sembra che la cosa non sia affatto vicina a realizzarsi. Tome Michael Rosenbaum rimangono intenzionati a realizzare il sequel e il primo ha condiviso unmento (via KSiteTV) durante la sua partecipazione alla convention Terrificon in Connecticut lo scorso fine settimana. “Ne parliamo da qualche anno”, ha ammessorivolgendosi ai fan. “Vogliamo fare un fumetto e una serie animata di Smallville, e poi tutti noi daremmo voce ai personaggi. Abbiamo già un artista e un poster”. “Non siamo ancora riusciti a condividerlo, ma Lionel Luthor incombe su tutti ed è davvero forte, ma non possiamo fare nulla senza che la DC ci dica che possiamo farlo”, ha continuato.