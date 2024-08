TMNT Splintered Fate | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 27 agosto 2024) Nel vasto universo delle Tartarughe Ninja, dove ogni incarnazione porta con sé nuove sfumature e avventure, Teenage Mutant Ninja Turtles:emerge come una proposta fresca e intrigante. Lanciato inizialmente nel 2023 su Apple Arcade e ora approdato su Nintendo Switch, questo roguelike di Super Evil Megacorp combina azione frenetica e strategia con una profonda ispirazione ai fumettidi IDW, portando i fan a esplorare una dimensione parallela dell’amato universo.La narrativa disi muove con grazia tra il classico e il nuovo. Il Maestro Splinter è stato rapito da un nemico sconosciuto, costringendo le Tartarughe Ninja a lanciarsi in una serie di avventure per salvarlo.