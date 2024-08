Temptation Island svelata la seconda coppia | Titty e Antonio pronti a mettersi alla prova

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 27 agosto 2024)parteciperannonuova edizione di, cosa hanno detto nel videometterannoil loro amore aManca sempre menonuova edizione diÂ, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia su Canale 5. È la prima volta che il reality torna sul piccolo schermo a distanza di poche settimane e i tantissimi fan del programma non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nel villaggio delle fidanzate e dei fidanzati. Nei giorni scorsi è stata annunciata la primache metterÃil proprio amore nel reality delle tentazioni, si tratta di Diandra e Valerio. Il loro problema? Lei non vuole lasciare Roma e trasferirsi a Brindisi e lui non vuole restare ancora a lungo nella Capitale.