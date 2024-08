Szczesny il commovente addio al calcio | Il mio cuore non c’è più

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) “Ho lasciato Varsavia, la mia città natale nel giugno del 2006 per unirmi all’Arsenal con un sogno: guadagnarmi da vivere con il. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un viaggio di una vita”, comincia così il lungo post sui social con cui Wojciechannuncia il ritiro dalgiocato. “Non sapevo che avrei giocato per i più grandi club del mondo e rappresentato il mio paese 84 volte. Non sapevo che non solo mi sarei guadagnato da vivere con il gioco, ma che il gioco sarebbe diventato tutta la mia vita. Non ho solo realizzato i miei sogni, sono arrivato dove la mia fantasia non oserebbe nemmeno portarmi. Ho giocato partite al massimo livello con i migliori giocatori della storia senza mai sentirmi inferiore”, scrive il portiere polacco che fino a poche settimane fa indossava la maglia della Juventus.