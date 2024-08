Sven Goran Eriksson l' annuncio del cancro al pancreas | Ho una malattia che mi porterà via non dispiacetevi ma sorridete - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) L'ultimo saluto nel documentario "". L'ex allenatore di calcioannuncia di avere unalche se lovia. È il maggio 2023, tre mesi dopo la diagnosi: "È stato uno choc, è uno di quelli che non andrà via ma si può rallentarlo si spera. Non ho dolore ma so che è lì. U