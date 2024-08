Superenalotto numeri estrazione vincente oggi 27 agosto

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nelle'strazione deldi27. Centrati, invece, tre '5' da oltre 56mila euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 67,6 milioni. E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line