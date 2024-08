Strade passate al setaccio Sempre più veicoli trovati senza assicurazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Leternaneal setacco nell’estate 2024 con un dato che emerge e che preoccupa: su 724 sanzioni elevate dalla polizia, ben 39 riguardano la mancanza di copertura assicurativa. La Polizia di Stato a partire dal mese di giugno, ha intensificato i controlli sulledella provincia di Terni, con particolare attenzione ai fine settimana e alle giornate di esodo. Nello specifico, la Sezione della Polizia Stradale di Terni, ha messo in campo fino ad oggi circa 500 pattuglie, controllando 2.374. E qui, appunto, il datto preoccupante: elevande 724 sanzioni, di cui 39 per la mancanza della copertura assicurativa e 92 per non aver sottoposto il veicolo a revisione periodica. Otto le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza o sotto l’assunzione di sostanze stupefacenti.