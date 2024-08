Sport in tv oggi martedì 27 agosto | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024)27, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla seconda giornata di incontri degli US Open. Nel day-2 tanti italiani in campo tra cui Jannik Sinner. Dopo la notizia della positività in due controlli antidoping nel mese di marzo, da cui allo stato attuale delle cose è stato scagionato, il n.1 del mondo riprenderà nel suo incedere e si augura di andare il più avanti possibile nel Major. Sul versante femminile farà il proprio esordio anche la n.1 d’Italia, n.5 WTA, Jasmine Paolini, che affronterà un primo incontro piuttosto complicato contro la canadese Bianca Andreescu. In primo piano anche la decima tappa della Vuelta a España, che riprende dopo la giornata di riposo.