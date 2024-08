Sono commosso Reazione a catena | i Parti in Quinta ricoperti di elogi sui social | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Tornano iina cercare di portarsi a casa il montepremi di, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A sfidare i giovanissimi ragazzi del 2005 - Marco, Michele e Jacopo - cii Signori in Rosa, una squadra composta da Lidia, Lorena e Fabio. Loro vengono dalla provincia bergamasca,fratelli e sorelle e hanno scelto questo nome perché Lorena adora il colore rosa. "Su questo nondemocratica", ha detto a inizio puntata. Nonostante l'ottima prova disputata dai Signori in Rosa, i giovanissimiinsi riconfermano campioni di. E i tre ragazzi arrivano all'Ultimacon un bel malloppo da giocarsi: ben 108mila euro. Ma come i telespettatori sanno bene questo montepremi è destinato a scendere nel corso della puntata.