Sinner cede un set ma vince all’esordio agli Us Open

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un inizio in salita che gli è costato il primo set, poi Jannikha accelerato ed ha portato a casa la vittoriaUs. Il numero uno al mondo, atteso dopo i clamori degli ultimi giorni sulla vicenda clostebol, ha superato in quattro set l’americano Mackenzie McDonald, numero 140 Atp, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 in 2h24? di gioco ed al secondo turno affronterà un altro americano, il ventenne Alex Michelsen, numero 49 Atp, che nel suo match poco prima aveva avuto la meglio sul connazionale Spizzirri in tre set. “Non ho iniziato nel migliore dei modi, ma la prima gara nei tornei non è mai facile. Ho cercatodi rimanere mentalmente nel match e ritrovare ritmo e sonocontento di essere riuscito finalmente are una gara sulcampo centrale dopo diversi tentativi” ha detto l’azzurro dopo il match.