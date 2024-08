Si ribalta con l’auto È in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si èta. E’ accaduto ieri mattina in contrada Vallasciano, a poca distanza da Salette di Fermo. A fare le spese dell’incidente è stata una 75enne di Porto Sant’Elpidio, che si trova ora ricoverata all’ospedale "Torrette" di Ancona in. Erano da poco passate le 10 di ieri mattina quando un automobilista di passaggio ha lanciato l’allarme: sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Verde di Fermo, la polizia locale e i vigili del fuoco. Quest’ultimi si sono adoperati per estrarre l’anziana dall’abitacolo. Viste le sue condizioni e la dinamica dell’incidente la centrale del 118 ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’eliambulanza.