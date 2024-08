Si perdono sul San Martino escursionisti polacchi recuperati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Si sono persi e uno dei due è stato anche male. Duedi 34 anni l’altra sera si sono persi sul monte San, mentre stavano percorrendo il Sentiero dei Tecett, una via attrezzata panoramica sul versante occidentale di una delle montagne simbolo di Lecco. Era buio e non riuscivano più ad orientarsi. Uno di loro inoltre ha accusato pure un malore, a causa della stanchezza e della tensione per la situazione. Per individuarli e recuperarli si sono messi in marcia via terra i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco, mentre dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Areu di Como. Una volta localizzati e raggiunti, i due sono stati soccorsi e trasferiti direttamente in ospedale a Lecco. L’operazione di salvataggio in notturna è durata quasi due ore.