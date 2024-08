Si allontana da Catania per raggiungere la ex a Forlì poi scompare | si cerca il 35enne Danilo Scribano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 27 agosto 2024) È scomparso dal pronto soccorso di, un giovane di 35 anni arrivato in Emilia-Romagna da. Il giovane si è presentato a casa della ex in stato confusionale e una volta giunto in pronto soccorso, ha fatto perdere ogni sua traccia.ha bisogno di assumere alcuni farmaci.