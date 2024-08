Sessantenne genovese morto sul colpo in un incidente a Serravalle

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024) Tragicostradale all’altezza di(Alessandria) in A7. Un furgone in movimento ha urtato un altro furgone fermo per lavori, provocando una carambola che ha travolto un operaio di 49 anni al lavoro sul tratto stradale. L’uomo alla guida del furgone che ha causato l’, undi 67 anni, èsul. L’operaio, con frattura al bacino, è stato trasferito in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale per i rilievi. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi. La Polizia Stradale ha avviato le indagini per chiarire le cause esatte dell’