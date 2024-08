Servizio scuolabus ristretto Mezzo più piccolo ma più fermate Priorità a chi risiede in periferia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuovo piano a San Rocco al Porto per il trasporto scolastico riferito alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado. Meno posti, con requisiti di accesso e più facilità di movimento, tenuto conto dell’utilizzo di unpiù. Ma anche nuove. Intanto è in corso la procedura per selezionare il nuovo gestore delper il triennio.