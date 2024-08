Sensibilizzare la cultura del dono l’Admo fa centro a Grottazzolina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) È di diciassette nuovi tipizzati il bilancio dell’iniziativa che si è svolta in Piazza del Castello Azzolino, a. La serata è stata organizzata dai giovani della consulta del posto in collaborazione con Admo Colline Fermane i cui responsabili ringraziano tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dell’evento e chi si è avvicinato, con entusiasmo, al mondo del. Nel corso della serata intitolata ‘Note di vita’ e chiusa con un bilancio decisamente positivo, si sono alternate testimonianze di diversi donatori e riceventi di midollo osseo e gli interventi della dottoressa Alessandra Zoli (responsabile per la Regione Marche del Registro dei Donatori di midollo osseo) e di Elvezio Picchi, vice presidente Admo Marche.