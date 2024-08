Se Pagliarulo si ripete ci ripetiamo anche noi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Il presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia si: rivieta di accostare la Resistenza dell’Italia a quella dell’Ucraina. Perché? Perché, ricorda di nuovo Gianfranco: “Non sono paragonabili. I partigiani italiani non ebbero dagli Alleati armamenti pesanti o carri armati”. Giusto. Così cinoi. I partigiani italiani ebbero in aiuto da Salerno: 170 mila uomini, 3.400 aerei tra bombardieri e caccia, 350 navi da guerra più 1.500 aggeggi, è vero somiglianti a trattori, ma ciascuno con un cannone di due metri piazzato in un buco davanti al centro.