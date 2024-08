Scrutare il buio del crimine nel regno della bellezza in un altro affascinante capitolo delle storie crime di Yokomizo Seishi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 27 agosto 2024) Con i suoi romanzi dalle trame misteriose e dense di raffinata atmosfera giapponese, pubblicati negli anni Trenta in Giappone e oggi ripubblicati da Sellerio,(Kobe 1902- Tokyo 1981) ebbe un grande seguito di lettori come autore distory. Ma dire «story» è riduttivo per, definito peril «John Dickson Carr nipponico», maestro di enigmatici gialli