Sbirri picchiati Servitori dimenticati dallo Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 27 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoI rimproveri di Crosetto e Piantedosi non sono bastati, così come non è bascandalizzarsi per 5 minuti dopo i fatti di Locorotondo che ecco a voi una nuova aggressione ai danni dei Carabinieri. Due episodi di violenza in pochi giorni, entrambi in Puglia. Prima Locorotondo, poi Rutigliano. Vittime 3 militari dell’Arma dei Carabinieri. Il primo aggredito a Locorotondo lo scorso 22 agosto mentre cercava di sedare una lite. Preso a calci e pugni, l’aggressione è stata filmata diventando virale sui social. Il secondo nella mattinata del 27 agosto a Rutigliano. Due militari su intervento sono stati colpiti a sprangate e con una scala pesante, dovendo ricorrere alle cure del pronto soccorso. Parliamo dei Carabinieri, forze dell’ordine, coloro che sono deputati a garantire la nostra sicurezza.