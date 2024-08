Sarà Vero? - Il punto neroazzurro | Verso il Morutan-bis | quando? Dove nello scacchiere? – IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Pisa, 27 agosto 2024 - Olimpiuè prossimo al ritorno al Pisa. "Il genietto" rumeno, con la maglia numero 80 sulle spalle, ha stregato e lasciato un ricordo tanto dolce quanto amaro (perché probabilmente la squadra non era al suo passo) nella stagione 2022/2023. Beh, adesso, dopo una stagione in Turchia con l'Ankaragucu, può fare ritorno. Un ritorno differente, però. La lacerazione al tendine d'Achille ha messo ai boxda tempo, facendogli saltare Euro2024 con la Romania,con grande probabilità avrebbe giocato da protagonista. Sulle colonne de La Nazione il suo agente, Becali (lo stesso di Marin), ha dichiarato che il giocatore stia svolgendo già delle visite mediche per capire il suo stato, ma dando per fatto l'affare: "Se nonora,a gennaio". Insomma,tornerà.