Sabbia bollente

(Di martedì 27 agosto 2024) Ci si può prendere a sberle per un posto al sole (anzi, all’ombra)? Si può, si può. Accade ad Abbadia Lariana, località della sponda lecchese del lago di Como, dove fra due famiglie sono volate botte da orbi per conquistarsi uno spicchio di spiaggia dove piazzare l’ombrellone. È stata colpita persino una bimba di 8 anni. Altro che turismo cafone, qui siamo mani, piedi e costume dentro la cronaca nera. Attenzione, però, che è un niente passare dal sole sulla testa (riparata o non riparata) al sole a scacchi.