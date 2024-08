Quante posizioni guadagna Sara Errani nel ranking WTA | dove può arrivare agli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024)si è qualificata per il secondo turno degli US2024 di tennis, incamerando 70 punti per ilWTA: l’azzurra scarterà il 9 settembre i 2 punti della scorsa edizione, quando fu eliminata al primo turno delle qualificazioni, e dunque è salita dal 96° posto all’80° virtuale. L’azzurra si è portata da quota 760 a 828, ma con un’eventuale vittoria al secondo turno salirebbe a quota 888, al 71° posto. Il passaggioottavi di finale varrebbe perquota 998, al 59° posto, mentre un approdo ai quarti significherebbe andare a 1188. L’italiana a quel punto sarebbe al 48° posto, che si trasformerebbe in 36°, con 1538, in caso di passaggio in semifinale, mentre la qualificazione alla finale significherebbe quota 2058, al 23° posto, infine la vittoria del torneo varrebbe il 14° posto con 2758.