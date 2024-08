Psicosi ragno violino in Campania al Cardarelli 20 chiamate al giorno | cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Il morso in sé non è letale ma il decorso va seguito con attenzione. Niente, però, dato che generalmente si tratta di una lesione cutanea che senza infezione può essere gestita a casa e che solo in alcune situazioni può provocare gravi complicanze. E’ il messaggio che proviene dal primo Centro Antiveleni del Sud, L'articoloin, al20alc’è daTeleclubitalia.