Primi punti della Carrarese in serie B | battuta 2-0 la capolista Sudtirol all' Arena Garibaldi

(Di martedì 27 agosto 2024) Carrara, 27 agosto 2024 – Lafinalmente si sblocca nel campionato diB e porta a casa itre. Contro ilvince con merito grazie ad un gol per tempo. Nella prima frazione gli azzurri si portano in vantaggio proprio allo scadere su calcio di rigore procurato da Coppolaro e trasformato da Schiavi. In pratica è l’unico sussulto di un tempo caratterizzato da una supremazia territoriale degli apuani ma da nessuna vera occasione da rete. Nella ripresa ilè costretto a fare qualcosa di più e Valente opera subito due cambi. Gli altoatesini partono bene con un paio di conclusioni in porta e un rigore reclamato ma soccombono ancora alla prima sortita. Al 57’ Panico imbecca Zanon che al volo ha crossa per l’inzuccata vincente di Finotto.