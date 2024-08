Placenta ritenuta | cosa significa e quali sono i rischi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Il parto è un evento che si articola su tre fasi: l’inizio del travaglio, il passaggio del feto e l’espulsione della(secondamento). Tra le possibili complicanze che si posverificare durante l’ultima fase del parto c’è anche quella della. Si tratta di una condizione che, come riportato dall’International Journal of Women’s Health, interessa tra l’1% e il 3% dei parti ed è una causa comune di morbilità ostetrica. Può infatti avere conseguenze molto gravi per la sopravvivenza della partoriente e richiede un’attenzione particolare.? Si dicequellache non viene espulsa spontaneamente in un periodo di tempo variabile (generalmente trenta minuti) dalla nascita del bambino.