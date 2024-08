Pisa sabato all' Ikea un pigiama party di fine estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Una buona notte di sonno è essenziale per una vita quotidiana migliore. Dormire bene e dedicare al riposo il tempo necessario è fondamentale per ricaricare le batterie, migliorare la concentrazione e affrontare le giornate con energia e vitalità. Una recente ricerca del report Life at Home dirivela infatti che il 55% delle persone considera il sonno come l'attività più importante per il proprio benessere a casa. Tuttavia, numerosi studi dimostrano che un adulto su due dichiara di essere insoddisfatto del proprio sonno, il che influisce sul funzionamento quotidiano e sulle prestazioni lavorative.