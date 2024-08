Pisa denunciate due persone per violazione del divieto di dimora e porto di armi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 - I carabinieri della Compagnia dihanno denunciato duenel corso di diversi controlli sul territorio. Un individuo è stato denunciato per inottemperanza aldi ritorno nel Comune di, mentre un altro è stato segnalato peringiustificato dio oggetti atti ad offendere. In particolare, durante i controlli nei pressi del centro città, i militari hanno individuato un soggetto che risultava sottoposto alla misura di prevenzione deldinel Comune di, tuttora in corso di validità. Nella notte scorsa, vicino alla piazza della Stazione di, un uomo è stato fermato e perquisito, venendo trovato in possesso di un coltello multiuso della lunghezza di 15 cm, occultato sulla persona. L'arma è stata immediatamente sequestrata e l'uomo è stato denunciato peringiustificato dio oggetti atti ad offendere.