ParalimpiadiMazzone Emozionato e orgoglioso di portare il tricolore

(Di martedì 27 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – "L'emozione è sempre la stessa, come quella della mia prima Paralimpiade a Sydney, dove avevo 24 anni in meno, anche se ho tanta esperienza alla vigilia provo sempre la stessa emozione. L'adrenalina, il fatto che domani sfilerò con iltra le mani, mi rende molto". Lo ha detto Luca Mazzone, in viaggio dall'aeroporto di Roma Fiumicino per Parigi, dove domani, assieme ad Ambra Sabatini guiderà la spedizione azzurra come portabandiera nel corso della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. "Sono concentrato e pronto per le competizioni. Ovviamente il ciclismo è una disciplina con tante incognite, ma il bello è anche questo", ha aggiunto Mazzone, alla sua sesta partecipazione ai Giochi Paralimpici, la terza nella specialità dell'handbike, otto medaglie ai Giochi in bacheca, tra nuoto e ciclismo.