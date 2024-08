Pamela Mastropietro la mamma chiede incontro a Oseghale l’avvocato Lui non si rifiuterebbe

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – A oltre sei anni dall'omicidio di, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018, non è escluso che laAlessandra Verni possa avere un faccia a faccia con Innocent, condannato all'ergastolo per il delitto. E' stata lei stessa are pubblicamente, qualche giorno