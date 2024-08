Oppini loda la nuova Juve i tifosi bianconeri non ci stanno | Quando dicevi mi tengo Allegri Vai dove tira il vento e sei…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 27 agosto 2024) In queste due prime giornate di campionato, l’unica squadra a punteggio pieno è lantus del nuovo tecnico Thiago Motta, grazie ai successi contro Como e Verona per 3-0. Tantihanato in maniera molto positivo questo avvio,ndo anche l’allenatore italo-brasiliano; anche tra gli addetti ai lavori c’è molto ottimismo come ad L'articolola, inon ci: “mi. Vaiile sei” proviene da Webmagazine24.