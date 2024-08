Ong Life Support di Emergency sabato la nave arriva a Ravenna | a bordo 172 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024)27 agosto 2024 – E’ previsto per31 agosto, tra mezzogiorno e le 14, l’arrivo adellaOngdi, in un primo momento destinata al porto di Ancona. Aci sono 172, tra cui 17 minori non accompagnati (16 ragazzi e una ragazza). Attualmente lasi trova a sud di Malta. Oggi pomeriggio il Prefetto diCastrese De Rosa ha presieduto una prima riunione di coordinamento con tutti gli enti coinvolti per organizzare la macchina dell'accoglienza. Si tratterà del 14esimo sbarco al porto di, il quarto per lache era già attraccata il 25 settembre dello scorso anno con 28, il 21 marzo di quest’anno con 71 migranti ed il 10 aprile con altre 202