Omicidio Sharon Verzeni elementi utili forniti dall' analisi delle telecamere

(Di martedì 27 agosto 2024) Proseguono le indagini dei carabinieri per l'di, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d'Isola, nella Bergamasca. Le, in corso da circa un mese, avrebbero fornitodefiniti "". Gli investigatori continueranno anche oggi a sentire i residenti e a lavorare sull'dei sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare qualsiasi dettaglio che potrebbe portare all'identificazione dell'assassino della giovane. Intanto proseguono anche le attività di indagine sui conti bancari. Lo scorso venerdì i carabinieri si sono recati nella casa doveviveva con il fidanzato Sergio Ruocco per effettuare un sopralluogo; il compagno della 33enne ha consegnato loro altri computer e telefoni. La sua posizione nelle indagini non è cambiata e dunque continua a non essere indagato.