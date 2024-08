Oltre allo scroll c’è di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Vivere senza social? È ormai praticamente impossibile e personalmente non lo ritengo neppure utile e necessario. Appartengo a una generazione, quella dei cosiddetti Millennials, che ha ampiamente contribuito alla loro nascita e alla loro espansione. Una generazione che, però, per motivi anagrafici, conserva ancora una memoria del “prima”. Di quella società “analogica” fatta di telefoni fissi, amici chiamati al citofono e viaggi in treno trascorsi ascoltando musica (cassette, cd, mp3). Il punto non è quanti account si abbiano, quanto li si usi o per quale motivo (lavoro o semplice svago) ma a mio parere è fondamentale fare in modo che non siano i social a definire chi siamo: ben vengano follower, interazioni, commenti. Ma non devono essere questi a determinare il valore della persona.