Oltre 430mila euro nei bagagli multe per 14mila euro a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAmmonta a437.000il denaro contante intercettato dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’aeroporto Capodichino di, dove con l’arrivo della stagione estiva sono stati intensificati i controlli. Dal mese di giugno le ispezioni hanno portato all’individuazione di valuta contante non dichiarata ma anche di tabacchi lavorati esteri, prodotti animali e vegetali e merce contraffatta. La valuta, trovata neie anche in doppifondi appositamente realizzati, proveniva ed era diretta principalmente nei paesi nordafricani, dell’estpa o del Medio Oriente: le sanzioni comminate a 36 persone ammontano a14.000. Sequestrati anche185 kg di sigarette di contrabbando (per un totale di circa 35.000di tributi evasi): quattro persone, di nazionalità bulgara, sono stati denunciati.