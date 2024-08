Oasis la reunion è ufficiale | tutte le date del loro tour

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo le indiscrezioni pubblicate sui giornali britannici di domenica scorsa è arrivata l’ufficialità: glitornano assieme per unche segna ladei fratelli Noel e Liam Gallagher. Con un post sui profili social del gruppo sono state annunciateledi questo evento storico. Eccole qui: Cardiff Principality Stadium – 4/5 luglio Manchester Heaton Park – 11/12/19/20 luglio Londra Wembley Stadium – 25/26 luglio e 2/3 agosto Edimburgo Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8/9 agosto Dublino Croke Park – 16/17 agosto I biglietti saranno in vendita dal prossimo 31 agosto e verranno polverizzati in pochi secondi. Su Facebook è stato dato un sito a cui poter accedere per acquistare o tentare di acquistare i biglietti, ma al momento è fuori uso.