Oasis dalla rottura alla reunion | tutte le liti dei fratelli Gallagher

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 27 agosto 2024) Una 'fratellanza' tormentata tra insulti, azioni legali e violenza fisica culminati nellaa Parigi nel 2009 'Don't Look Back in Anger', cantano gli. Parole che oggi risuonano nelle loro orecchie come un invito a deporre l'ascia di guerra, che li ha tenuti lontani per anni tra insulti e rabbia. INoel e