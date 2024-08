Nuovo Var e tempo effettivo il calcio italiano vuole cambiare

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 27 agosto 2024) Il presidente della Figc, Gravina, scrive all'Ifab: "Pronti a sperimentare" Il, il Var 'a chiamata' per le squadre, un contatto radio tra tecnico in panchina e capitano in campo. Sono le novità che ilvorrebbe introdurre in via sperimentale, come spiega Gabriele Gravina, presidente della Figc. IlIn un