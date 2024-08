Nuovi raid in Ucraina Missili e blackout | la vendetta di Putin continua

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024)la risposta diall'offensiva in territorio russo. Le forze armate di Mosca hanno attaccato nella mattina di martedì 27 agosto per il secondo giorno consecutivo diverse regioni ucraine, causando almeno due morti nella città di Krivi Rig e uno a Zaporizhzhia. Media locali hanno riportato esplosioni a Kiev e in altre regioni del Paese. Secondo le autorità ucraine la Russia ha portato avanti questo nuovo attacco con droni kamikaze iraniani Shahed edi vario tipo. Le forze russe hanno lanciato contro l'127e 109 droni, la maggior parte dei quali è stata intercettata dalle difese aeree ucraine. Alcuni di questi, non abbattuti, hanno colpito le infrastrutture elettriche e del gas in diverse regioni, costringendo le autorità ucraine a reintrodurre '' di emergenza.