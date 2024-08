Naufragio Palermo | ex comandante Bayesian ' portellone chiuso nave oltre limiti operativi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 ago. (Adnkronos) - Ilsul lato sinistro del veliero affondato "al 100 per cento non era aperto" la notte della tempesta. La"era solida e idonea alla navigazione per progettazione e, per quanto ne so, ben mantenuta come tale. Tuttavia, uno sbandamento superiore a 45 gradi circa durante il normale stato operativo potrebbe provocare allagamenti e conseguenti perdite se l'allagamento non potesse essere controllato". Sono le parole dell'exdelStephen Edwards, che in una lettera lunga scritta su Likedin parla della imbarcazione che ha governato per cinque anni. "Bombardato da richieste di informazioni da parte di giornalisti di tutto il mondo suldel velierouna settimana fa, ho finalmente deciso di prendere alcune note sull'argomento.