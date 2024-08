Naufragio Bayesian il comandante James Cutfield non risponde ai giudici nel primo interrogatorio | È molto provato stiamo definendo la linea di difesa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) Si è avvalso della facoltà di nonre davanti ai pm di Termini Imerese, ildel velieroaffondato a seguito di una tromba d’aria su Porticello, alle porte di Palermo, lo scorso 19 agosto.è indagato percolposo e omicidio colposo plurimo nell’ambito dell’inchiesta aperta per far luce sulla dinamica del disastro e sui presunti errori umani che quella notte potrebbero aver contribuito all’affondamento del veliero costato la vita a 7 persone, tutte straniere.è comparso oggi per la prima volta di fronte agli inquirenti guidati dal pm Raffaele Cammarano nella sala congressi dell’hotel Domina, dove i superstiti delsono ospitati da ormai oltre una settimana.