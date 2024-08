Napoli situazione delicata per Osimhen | squadra ancora incompleta a poche ore dalla chiusura del mercato

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 27 agosto 2024) Lalegata alla cessione di Victorsembra stia diventando tutto meno che simpatica per il. I partenopei, infatti, non hannoceduto il calciatore nigeriano che rischia di diventare un caso per la. Proprio il mancato addio dell’attaccante, infatti, ha portato a ritardi nelin entrata della. Il calciatore L'articoloperoredel