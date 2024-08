Napoli c’è l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano | potremo rivederlo ancora

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Si ritorna a parlare della storica vittoria del terzo Scudetto dei partenopei, sul quale arriva un nuovo annuncio. In casasi è tornati a sorridere dopo la recente vittoria degli azzurri contro il Bologna per tre reti a zero. Una vittoria importante per il morale e soprattutto per dare un segnale alle avversarie, vista anche la disastrosa sconfitta contro il Verona nella partita di esordio. In questi ultimi giorni di mercato mister Conte si aspetta dei rinforzi per poi poter iniziare finalmente a lavorare con una rosa al completo. Proprio con il tecnico salentino in panchina, tifosi e società sperano di poter rivivere le emozioni vissute nell’annata 2022-2023, in cui gli azzurri hanno conquistato il terzo Scudetto della loro storia. Due anni fa i partenopei, guidati da Luciano Spalletti, hanno dominato la Serie A conquistando il titolo di campioni d’Italia con 90 punti.