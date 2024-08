Musica | Ladri di Carrozzelle ' gaffe Venditti dovuta a ignoranza su disabili' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - La vicenda di Antonello"è legata al vero problema che c'è ancora in Italia, ovvero quello dell', intesa proprio nel senso letterale del non conoscere: ancora purtroppo è molto diffusa nel nostro Paese". Non ha dubbi Paolo Falessi, fondatore dello storico gruppo deidi, che in un'intervista con l'Adnkronos interviene sulle furiose polemiche scatenatesi dopo il concerto di Antonelloa Barletta in cui il cantante ha risposto in modo stizzito ad una ragazza diversamente abile che era andata a vederlo con i genitori.