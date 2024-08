Muore schiacciato da una balla fieno nel Monzese

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio dopo essere statoda unadia Vimercate (Monza Brianza). È successo poco prima delle 16.30 nell'azienda agricola Il Sole in via Torquato Tasso. L'agricoltore è morto sul colpo per il peso, circa 800 chilogrammi, del blocco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli ispettori dell'Ats Brianza, i vigili del fuoco e i carabinieri.