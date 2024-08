Mostra del Cinema di Venezia 2024 torna il Green Drop Award

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 27 agosto 2024) Il riconoscimento diCross Italia al film in concorso che meglio interpreta le tematiche della sostenibilitàallaInternazionale d’Artetografica di, per il tredicesimo anno consecutivo, il, il premio cheCross, l’organizzazione fondata oltre trent’anni fa dal premio Nobel Mikhail Gorbaciov e introdotta in Italia da un