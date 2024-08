Minturno Si scaldano i motori della 18ma edizione del Minturno Musica Estate 2024

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 27 agosto 2024)– Siedizione delche venerdì 30 agosto accenderà i riflettori alle ore 21.00 in Piazza Portanova a, nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città. Un appuntamento imperdibile per le migliaia di persone che, ogni anno, riempiono la piazza, grazie al lavoro e alla passione del Direttore Artistico, il Manager L'articolo/ Siedizione del “” Temporeale Quotidiano.