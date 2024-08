Meloni | eccomi quaanche più determinata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 agosto 2024) 15.00 "qua, sono ricomparsa.Richiamate tutte le unità.Sono a Palazzo Chigi".La premierriappare in un video, tornata dalle vacanze e dopo aver fatto perdere le sue tracce per alcuni giorni "Sono grata per aver avuto la possibiità di riposare un po',di ricaricare le batterie e passare del tempo con mia figlia",aggiunge."Farò buon uso di questa energia,pronta a proseguire il lavoro con maggiore determinazione".A chi parla di "difficile estate di" replica:"Le estati difficili sono quelle di chi non ha potuto fare vacanza".