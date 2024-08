Me lo aizza | Francesco Giubilei sta parlando e il cane di Vittoria Baldino abbaia Il fuoriprogramma a La7 – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)su La7 durante l’ultima puntata di In Onda. Mentrestavasi è sentitore ildella deputata del Movimento 5 stelle, in collegamento da remoto. “Me lo”, ha commentato ironicamente, scatenando battute in studio. L'articolo “Me lo”:stae ildi. Ila La7 –proviene da Il Fatto Quotidiano.