Mariah Carey tragedia in famiglia | mamma e sorella morte in poche ore

(Di martedì 27 agosto 2024) Unasta scuotendo in questi giorni la vita di. La stella del pop mondiale, l’artista che in tanti hanno invocato subito dopo Ferragosto - lei stessa gioca molto sull’attesa del Natale con video diventati ormai un appuntamento fisso per milioni di fan in tutto il mondo - con il post ormai cult ‘It’s time’, sta vivendo un momento molto difficile. “Il mio cuore è spezzato perché ho perso mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta di eventi, miaha perso la vita lo stesso giorno. Mi sento fortunata ad aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse. Le sono stata accanto e ho passato del tempo con lei nelle sue ultime ore” ha dichiarato. Due lutti nel giro diore hanno colpito la sua: prima la madre Patricia, 87 anni, e poi laAlison, 63.